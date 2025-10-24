Après trois mois de trêve, les clubs de l’élite guinéenne retrouvent enfin la compétition. La Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) a confirmé le coup d’envoi officiel de la saison 2025-2026, prévu ce dimanche 26 octobre. Et pour ouvrir le bal, le Club Industriel de Kamsar croisera le fer avec l’AS Kaloum sur la pelouse du stade de l’Amitié de Kamsar.

Ce choc inaugural mettra aux prises deux clubs historiques du football guinéen, tous deux désireux de bien entamer la nouvelle campagne. Le CI Kamsar, solide sur ses bases, tentera d’imposer sa loi à domicile, tandis que l’AS Kaloum, club emblématique de la presqu’île, voudra frapper fort dès la première journée pour affirmer ses ambitions.

La LGFP a par ailleurs publié le calendrier complet de la phase aller. Cette nouvelle édition sera marquée par le retour de l’Association Sportive des Forces Armées de Guinée (ASFAG) dans l’élite, ainsi que par la montée historique de Karfamoriah FC, promu pour la première fois en Ligue 1.

Les affiches de la 1re journée :

Loubha FC vs Karfamoriah FC

Renaissance FC vs Milo FC

Wakriya AC vs ASM Sangarédi

RCC Kamsar vs ASFAG

Hafia FC vs SAG de Siguiri

Guinée Foot Élite vs Horoya AC

Une première journée pleine de promesses, entre confirmations attendues, retours remarqués et duels inédits. Le football guinéen reprend ses droits, et les supporters n’attendent qu’une chose : le coup d’envoi.