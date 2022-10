Plusieurs acteurs politiques sont convoqués ce lundi 24 octobre devant la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie à Conakry. Fodé Oussou Fofana, Cellou Baldé, Bano Sow du bureau politique de l’UFDG, Elh Mamadou Sylla président du parti UDG, Étienne Soropogui du mouvement nos valeurs communes et Pépé Francis Haba président du parti UGDD, sont appelés à répondre des violences enregistrées lors de la manifestation du FNDC du jeudi 20 octobre dernier dans le grand-Conakry.

Dans une déclaration publiée ce dimanche soir, le FNDC cette convocation est « illustrative » de la volonté de la junte de faire taire les voies discordantes à travers l’instrumentalisation de la justice.

Elle traduit aussi la volonté du régime de se servir d’une justice en déliquescence pour dérouler son plan machiavélique de confiscation de pouvoir.

Ci-dessous le communiqué du FNDC. Lisez !

La Guinée sous la nébuleuse CNRD est plus que jamais devenue un pays de non droit où les lois de la République sont foulées au sol à longueur de journée par une Justice instrumentalisée et téléguidée par le clan au pouvoir.

En plus du contexte de restriction de l’espace civique teinté de tensions sociopolitiques et des graves violations des droits de l’Homme, les arrestations et convocations arbitraires sont devenues la vraie boussole de la transition.

Cette convocation sélective et tout azimut de certains leaders des quatre (4) grandes coalitions politiques et représentatives, ce lundi 24 octobre 2022, est illustrative de la volonté de la junte au pouvoir d’user de la division et de l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire pour faire taire toutes les voix dissonantes.

Ces différentes intimidations et convocations arbitraires sans fondement légal dénotent une fois de plus de la volonté du régime de se servir d’une justice en déliquescence pour dérouler son plan machiavélique de confiscation de pouvoir. Cela constitue déjà une menace grave à la quiétude sociale, à l’unité nationale et une provocation de trop à l’égard du peuple martyr de Guinée.

Le FNDC condamne énergiquement cette grave entrave à l’exercice d’un droit constitutionnel de tout citoyen guinéen ou groupe de citoyens.

Le FNDC réaffirme sa solidarité inconditionnelle à ses alliés et dénonce la théorie complotiste en cours de préparation par la junte en vue de maintenir sa dictature.

Le FNDC se réserve le droit de se défendre, de réagir contre tous ces agissements d’un pouvoir complètement désemparé et pleinement conscient de sa chute imminente.

Le FNDC prend à témoin l’opinion nationale et internationale que cette provocation de trop de la junte, dénote de la descente aux enfers de l’appareil judiciaire Guinéen censé assurer l’équilibre au sein de notre cher pays.

Conakry, le 23 octobre 2022

Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons !

La Coordination Nationale du FNDC

#TransitionMandatMaara