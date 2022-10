Dans le cadre de la poursuite du procès des évènements du 28 septembre 2009, l’ancien aide de Camp de Moussa Dadis Camara a expliqué ce lundi 25 septembre 2022, à la barre, les raisons qui l’on poussé à tirer sur son président.

Pour Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba, la cellule de crise mise en place après les massacres du 28 septembre, est une stratégie pour trouver un bouc émissaire. À l’occurrence, il s’agissait de voir dans quelle mesure le sacrifier et que seul le Général Konaté avait pitié de lui.

Cour comment Il a tiré sur le capitaine Moussa Dadis Camara au camp Koundara. Et quels étaient les militaires présents ce jour?

Explication…

«C’est le commandant Bégré qui m’a appelé. Il m’a dit que Makambo est venu arrêter les hommes au camp (Koundara). J’étais à Tombo. J’appelle Makambo pour lui demander le pourquoi, il a dit que c’est le président Dadis qui a donné l’ordre [….] Je sors chercher les hommes au PM3, je trouve le colonel Balla Moussa. Je récupère mes hommes. Je suis réparti au Camp Koundara trouver Bégré, j’ai crié sur lui, pour lui dire qu’on ne vend pas ses hommes […] C’est ainsi que le colonel Balla Moussa et le Général Baldé sont allés raconter à Dadis, je ne sais quoi. Dadis et ses hommes sont venus me trouver assis au camp Koundara. C’est Dadis qui conduisait, il a sauté pour descendre du véhicule. Il me trouve, il tape ma tête. Je dis héee (cri d’alarme, Ndlr)! Les armes étaient braquées sur moi. J’ai pris l’arme avec ma garde, j’ai tiré sur Dadis …», a expliqué l’accusé à la barre.

