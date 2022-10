Le commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba, a comparu pour une seconde fois, par devant le tribunal criminel délocalisé de Dixinn, ce lundi 24 octobre 2022. En face des juges, il a donné sa version sur les évènements douloureux du 28 septembre 2009.

En face du juge audiencier, l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara a expliqué le rôle qu’il a joué le 28 septembre 2009, au stade où plus de 157 personnes ont été tuées. Il nie d’abord avoir fait un quelconque acte contraire à la loi ce jour. Selon lui, c’est Marcel Guilavogui et ses hommes, ainsi que d’autres qui ont ouvert le feu sur les manifestants au stade.

A l’en croire, c’est lui qui aurait sauvé certains leaders politiques, comme Sidya Touré, Lounceny Fall et Mouctar Diallo: «Quand je suis arrivé au stade, 5 minutes après, le convoi de Marcel et autres arrivent. C’est ainsi, les tirs ont commencé. Je cours vers Marcel et je demande qui vous a dit de tirer. Il ne m’a dit mot. J’ai couru vers les leaders politiques ( Sidya, Lounceny Fall, Mouctar Diallo), je leur ai dis venez par là. Je prends ceux-ci jusqu’à mon véhicule. Après, j’ai retourné chercher Cellou qui s’était évanoui. Et c’est là que j’ai vu Tiégboro. Demandez à Sidya, Lounceny Fall et Mouctar Diallo, s’il y avait un seul militaire dans mon véhicule. S’ils disent qu’il y en avait, retirez ma déclaration. Je les ai envoyés à la clinique. C’est là aussi que j’ai vu le convoi de Tiégboro et Marcel. Dès qu’ils sont venus Marcel a fait sortir deux grenades. J’ai dis tu es fou?»

Par ailleurs, Toumba a expliqué que ce sont ces événements qui ont conduit à la tentative d’assassinat manqué contre le président Moussa Dadis camara, et qui l’on conduit a tué Joseph Makambo au camp Koundara. Selon lui, Dadis et ses proches cherchaient à lui faire porter le chapeau des tueries enregistrées au stade.

Nous y reviendrons…