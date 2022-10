Depuis 10 heures et quelques dans la matinée de ce lundi, les leaders politiques membres des quatre coalitions, sont en audition à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Me Salifou Béavogui, un des avocats des personnes citées, affirme que leur audition se passe de façon normale.

«Tout se passe très bien dans les règles de l’art. Nos droits sont respectés par les enquêteurs. Ils ont été tous interrogés, on a donné lecture des PV tout est bien», a fait savoir Me Salifou Béavogui.

Les acteurs politiques concernés par la poursuite sont accusés «d’attroupement interdit, de provocation à des manifestations interdites, des coups et blessures et autres». Me Salifou Béavogui indique que ses clients qui bénéficient d’une présomption d’innocence ont déjà dit leur par de vérité, par rapport aux accusations portées contre eux: «Nous attendons maintenant le déferrement de la procédure devant le tribunal.»

Me Béavogui affirme que ses clients ont bénéficié de la part des enquêteurs des traitements dus à leurs rangs: «Ils ont été très bien traités, il faut le reconnaître, le travail se poursuit normalement et si tout va bien, dans la soirée, nous serons devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn. Nous ne craignons pas de l’incarcération de nos clients, nous pensons plutôt que pour ces faits, ils ne pourront pas être en détention.»