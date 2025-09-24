Accusé par les puissances occidentales de vouloir développer l’arme nucléaire, l’Iran rejette fermement ces allégations. À la tribune des Nations unies, ce mercredi 24 septembre, le président Massoud Pezeshkian a tenu à clarifier la position de son pays.

« L’Iran n’a jamais recherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique », a-t-il déclaré, assurant que son pays « ne veut pas d’armes de destruction massive » et que cette orientation repose « sur les principes du Guide suprême et des autorités religieuses».

Le chef de l’État a dénoncé une injustice internationale : « Ceux qui perturbent la paix et la stabilité au Moyen-Orient sont en Israël, mais c’est l’Iran qui est puni. » Il a réaffirmé que son pays aspirait à un avenir régional « fondé sur la coopération, la confiance et le développement commun ».

Sur le plan diplomatique, Massoud Pezeshkian a exprimé son soutien au processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et plaidé pour des efforts afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Il s’est également félicité du pacte défensif signé entre l’Arabie Saoudite et le Pakistan, présenté comme « le début d’un système de sécurité régionale global entre les États musulmans d’Asie occidentale».

En revanche, il a condamné « l’agression criminelle du régime israélien contre le Qatar », réaffirmant la solidarité de l’Iran envers Doha et la cause palestinienne.

Dans un registre plus spirituel, le président iranien a rappelé que la force de son pays reposait sur sa culture et son héritage. Citant le poète Rumi, il a affirmé que « l’humanité partage une seule essence et une seule âme ».

En conclusion, il a martelé : « Ceux qui croient au meurtre des enfants ne sont pas dignes du nom d’êtres humains. L’Iran n’a jamais cherché et ne cherchera jamais à se doter de l’arme nucléaire. »