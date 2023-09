Le RPG arc-en-ciel ne compte plus laisser passer les “accusations mensongères” proférées par le Cnrd sur les 10 ans de gouvernance d’Alpha Condé.

Deux ans après la prise du pouvoir par les militaires, le 5 septembre 2021, les cadres de l’ancien parti au pouvoir sont convaincus désormais que l’ex-président Alpha Condé est victime de caricature de la part des autorités de la transition.

“Il y a eu trop de mensonges autour du RPG, du Pr Alpha Condé et de sa gouvernance. Mais, deux ans après, les masques sont tombés. Le chat est connu comme chat, le lion est connu comme lion et tous ces masques qui étaient là sont tombés. Le mensonge aussi est tombé. On avait dit que c’est le Pr Alpha Condé qui avait donné son pouvoir parce qu’il était mécontent de ces cadres (…) On a eu beaucoup de discussions avec nos mamans ici, il a fallu que le professeur parle pour que les gens s’en rendent compte qu’il a été trahi”, a expliqué l’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno, à l’assemblée générale du RPG, ce samedi 23 septembre 2023.

“Sur les réalisations, ils ont dit qu’il (Alpha Condé) n’a rien fait, mais après deux ans, quel est le nouveau grand projet qui a commencé ? Ce n’est que des inaugurations et des finitions, donc soyons fiers de nous”, lance ce cadre du RPG à l’endroit des militants du parti jaune.

Pour Marc Yombouno, les pays occidentaux qui ont soutenu le coup d’État du 5 septembre sont déçus du Colonel Mamadi Doumbouya suite à son discours tenu à l’assemblée générale de l’ONU. “Aujourd’hui, les masques sont tombés. Il y a avait des occidentaux, des puissances qui ont soutenu ce qui a été fait contre Alpha Condé pensant qu’il est mauvais. Mais ce qui a été dit avant-hier [jeudi 21 septembre 2023] chez eux, les masques sont tombés et ces puissances ont honte”, a-t-il déclaré.