L’ancien ministre du Commerce et membre influent du RPG arc-en-ciel, Marc Yombouno, est sorti de son silence pour livrer son analyse de la vie politique guinéenne. Dans un entretien accordé à Guinée360 , il a déploré ce qu’il considère comme une dérive dans la manière dont la politique est pratiquée aujourd’hui en Guinée.

« Le malheur de la Guinée, on a laissé la politique aux blogueurs », a-t-il affirmé, regrettant que le débat public soit de plus en plus dominé par des acteurs extérieurs aux partis politiques traditionnels.

Pour Marc Yombouno, la politique doit avant tout être fondée sur la crédibilité et l’expérience. “La politique, c’est la notoriété, ce n’est pas la propagande, ce n’est pas les blogueurs. Les gens ne connaissent pas”, a-t-il insisté.

Selon lui, la scène politique nationale s’est progressivement transformée en un espace où l’invective prend le pas sur les idées. “Aujourd’hui, on a transformé la politique guinéenne en blogueur et en insulteur, pourtant ce n’est pas ça. C’est la notoriété. C’est ça le malheur de ce pays”, a-t-il ajouté, tout en appelant à un retour à une pratique plus responsable et respectueuse de la politique.

En tant que cadre du RPG arc-en-ciel, Marc Yombouno rappelle que le rôle des acteurs politiques doit être de proposer des solutions aux problèmes du pays, plutôt que de se laisser entraîner dans ce qu’il qualifie de « dérives des réseaux sociaux ».