Guerre au Moyen-Orient: “Une situation hors de contrôle” alerte l’ONU

A l’occasion d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ( ONU), tenue ce jeudi 23 juillet 2026, le secrétaire secrétaire général de l’Organisation, António Guterres a alerté sur une situation “hors de contrôle” et au bord de l’inimaginable concernant la guerre au Moyen-Orient entre les États-Unis et l’Israel face à l’Iran, au 146è jour du conflit.

S’exprimant devant la tribune des Nations Unies, António Guterres a décrit une situation devenue incontrôlable. “La situation est hors de contrôle. Elle est au bord de l’inimaginable. La région est plongée dans un cycle de confrontations qui ne cesse de s’étendre. Une crise alimente la suivante. Une escalade en entraîne une autre”.

Poursuivant, le secrétaire général a appelé à la cessation des hostilités, “alors que cette dynamique se propage, les objectifs politiques sont de plus en plus occultés par la confrontation elle-même. Il est temps de prendre du recul”, a-t-il souligné.

Cependant, cette alerte de l’ONU a été lancée alors que l’accord de cessez le feu unilatéral signé entre les délégations Iranienne et Américaine, sous l’égide du Pakistan n’a duré que quelques jours. Les deux parties s’étaient accusés mutuellement d’avoir violé l’accord.

Après la violation du cessez le feu, Washington a repris depuis le 7 juillet 2026, une campagne de frappes massives et successives sur la République Islamique qui dure depuis maintenant 11 jours. En réponse à ces attaques, l’iran a ciblé les intérêts Américains dans la région, ainsi que les infrastructures de ses alliés dans la région du Golf.

Autre situation préoccupante est l’entrée des rebelles Houthis du Yémen dans le conflit avec l’ouverture d’un second front dans la mer Rouge. Ces dernières heures, deux pétroliers appartenant à l’Arabie Saoudite qui tentaient la traversée ont été frappé et coulés à l’aide de missiles et drones. Or, cette route maritime est aussi incontournable pour le commerce mondial. Elle représente environ 12 à 15 % du commerce maritime mondial , dont près de 30 % du trafic mondial de conteneurs via le canal de Suez, et 8 % à 10 % du commerce mondial de pétrole et une part importante des exportations de gaz naturel liquéfié.