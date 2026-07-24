Décès de Mamadou Djouma Bah : « Nous prenons l’engagement moral pour que de tels drames ne se reproduisent plus », affirme Alpha Bacar

À quelques heures de la publication des résultats du Baccalauréat unique, session 2026, le ministre de l’Éducation nationale, Alpha Bacar Barry, a consacré l’essentiel de sa déclaration au décès de Mamadou Djouma Bah, candidat au baccalauréat mort en détention à Kindia. Exprimant sa solidarité envers la famille du défunt, il a pris un engagement moral au nom des autorités pour que « de tels drames ne se reproduisent plus ».

Visiblement ému, le ministre a tenu à rendre un hommage appuyé au jeune candidat, dont le décès a profondément marqué l’opinion publique guinéenne.

« Je ne voudrais pas commencer ma déclaration par parler des résultats du Baccalauréat unique (…). Je veux d’abord parler d’une douleur. Une douleur qui a traversé notre pays comme une lame. Une douleur qui porte un nom, que plus aucun Guinéen n’oubliera : Mamadou Djouma Bah », a déclaré le ministre.

S’adressant directement à la famille endeuillée, Alpha Bacar Barry a exprimé la solidarité de toute la Nation face à cette épreuve, reconnaissant l’ampleur de la perte subie par les proches du défunt.

« Votre douleur est devenue celle de la Guinée tout entière. Aucun mot ne pourra jamais remplacer votre fils. Aucune décision ne pourra effacer votre chagrin. Mais sachez que vous n’êtes pas seuls.»

Le ministre a également pris un engagement moral au nom des autorités afin que ce drame ne se reproduise plus.

« Nous prenons (…) l’engagement moral de tout mettre en œuvre, avec les institutions compétentes, pour que de tels drames ne se reproduisent plus. »

Évoquant les circonstances du décès de Mamadou Djouma Bah, Alpha Bacar Barry a insisté sur la nécessité de laisser la justice établir les responsabilités en toute indépendance. Selon lui, toute la lumière devra être faite sur cette affaire, dans le respect des principes de l’État de droit.

« La justice poursuivra son travail d’enquête en toute indépendance, afin que toute la lumière soit faite, sans complaisance ni faiblesse sur les tentatives de fraude qui ont été constatées pendant ces examens. La vérité est un devoir envers notre jeunesse, envers la République », a-t-il promis.

Le ministre a enfin eu une pensée pour les familles des personnes interpellées dans le cadre de cette affaire, leur assurant que leurs droits seraient garantis tout au long de la procédure judiciaire.

« Je connais votre angoisse, je la comprends (…). Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que leurs droits soient pleinement respectés, dans le strict cadre de la loi. »