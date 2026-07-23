Baccalauréat unique 2026 : 34 340 candidats déclarés admis, un taux de réussite national de 38,08 %

Après la publication des résultats du CEE et du brevet, les candidats au baccalauréat unique session 2026 sont désormais fixés sur leur sort. Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a annoncé la disponibilité des résultats dans les heures qui suivent.

L’annonce a été faite par le ministre Alpha Bacar Barry, qui a indiqué que les résultats du baccalauréat unique 2026 seront rendus publics à l’issue du processus de validation et de diffusion officielle.

Selon les chiffres communiqués par le ministère, 34 340 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite national de 38,08 % pour cette session. Ces résultats marquent une étape importante pour des milliers de jeunes qui espèrent poursuivre leurs études dans les universités et établissements d’enseignement supérieur.

Les autorités éducatives invitent les candidats, leurs familles et les acteurs du système éducatif à consulter les résultats par les canaux officiels qui seront mis à disposition.

Cette session 2026 intervient dans un contexte où le ministère poursuit ses efforts pour renforcer la qualité de l’enseignement, améliorer les performances scolaires et garantir davantage de transparence dans l’organisation des examens nationaux.