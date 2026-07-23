Présidence : Mamadi Doumbouya crée un poste de Chef de cabinet pour réorganiser le Cabinet civil

Le Président de la République a engagé une nouvelle réorganisation du Cabinet civil de la Présidence à travers un décret rendu public ce jeudi 23 juillet sur les antennes de la télévision nationale. Cette réforme consacre notamment la création d’un poste de Chef de cabinet, destiné à assister le ministre directeur de cabinet dans la coordination et le suivi des activités présidentielles.

D’après les dispositions du décret, le Chef de cabinet est placé sous l’autorité directe du ministre directeur de cabinet de la Présidence de la République. Cette nouvelle fonction répond à l’objectif de renforcer l’efficacité de l’organisation interne, d’améliorer la circulation de l’information et d’assurer un meilleur suivi des instructions au sein du Cabinet civil.

Avec cette réforme, le Cabinet civil est désormais structuré autour d’un ministre directeur de cabinet, d’un Chef de cabinet, d’un conseiller principal, d’un conseiller spécial, d’un conseiller juridique, d’un conseiller diplomatique, de conseillers techniques, de chargés de mission, d’attachés de cabinet, d’un secrétariat particulier, ainsi que de services propres et rattachés.

Le décret introduit également un nouvel article 17 bis définissant les attributions du Chef de cabinet. Celui-ci sera chargé d’appuyer le ministre directeur de cabinet dans l’organisation, la coordination et le fonctionnement quotidien du Cabinet civil.

À ce titre, il assurera le suivi de l’exécution des instructions du ministre directeur de cabinet, coordonnera les activités du secrétariat particulier, préparera les réunions internes du Cabinet civil et en rendra compte à sa hiérarchie. Il veillera également à la bonne circulation des informations et des dossiers entre le Cabinet civil, le Secrétariat général de la Présidence et les autres structures présidentielles.

Le texte précise que le Chef de cabinet sera nommé par décret présidentiel et pourra se voir confier toute autre mission par le ministre directeur de cabinet.

La réforme apporte par ailleurs des changements dans l’ordre protocolaire au sein de la Présidence de la République. Le ministre secrétaire général conserve le premier rang protocolaire, suivi du ministre directeur de cabinet du Président de la République. Le Chef de cabinet devient désormais la troisième autorité dans cet ordre, devant les conseillers du Président, le chef d’état-major particulier, les conseillers techniques, les responsables d’organismes spécialisés et les chefs de services.

À travers cette réorganisation, Mamadi Doumbouya entend consolider la coordination administrative du Cabinet civil et améliorer l’efficacité du fonctionnement des services de la Présidence de la République.