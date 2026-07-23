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Décret : le président Mamadi Doumbouya scinde le ministère de la Jeunesse et des Sports en deux départements

Elhadj Boubacar
1 min de lecture

Le président de la République Mamadi Doumbouya, a signé, dans la soirée de ce jeudi 23 juillet 2026, un décret portant restructuration du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette réforme prévoit désormais la création de deux départements ministériels distincts afin de renforcer la gouvernance de ces secteurs stratégiques.

Selon le décret présidentiel, l’ancien ministère de la Jeunesse et des Sports est scindé en deux entités : le ministère de la Jeunesse et le ministère des Sports. Cette nouvelle organisation vise à permettre une prise en charge plus spécifique des politiques publiques en faveur de la jeunesse, tout en accordant une attention particulière au développement du sport national.

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En attendant la nomination des nouveaux ministres, le décret précise que les deux départements seront provisoirement placés sous l’autorité de l’actuel ministre de la Jeunesse et des Sports Cellou Balde.

Cette réorganisation marque une nouvelle étape dans l’adaptation de l’architecture gouvernementale engagée par les autorités de la transition. Les prochaines nominations permettront de connaître les personnalités qui auront la charge de conduire les politiques publiques dans ces deux ministères nouvellement créés.

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