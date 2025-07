Moins de 72 heures après sa nomination, Mme Djenab Touré a officiellement pris fonction à la tête de la Direction générale des élections (DGE) ce jeudi 24 juillet 2025. La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de plusieurs hauts cadres de l’administration, dont le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD), Ibrahima Kalil Condé, ainsi que des représentants des forces de défense et de sécurité.

Ancienne directrice nationale des Affaires politiques et de l’Administration électorale au MATD, Mme Touré succède à ce poste stratégique dans un contexte politique marqué par une transition sensible. Dans son allocution, elle a exprimé sa reconnaissance envers les autorités pour la confiance placée en elle, tout en affirmant sa conscience des responsabilités qui l’attendent. « C’est un honneur et une fierté que d’assumer cette responsabilité à un moment aussi décisif pour notre pays. Je prends toute la mesure du rôle de la DGE dans le retour à l’ordre constitutionnel », a-t-elle déclaré.

Animée par un profond sens du devoir, la nouvelle directrice a promis de mener sa mission avec foi, engagement et détermination. Elle a insisté sur l’importance d’un processus électoral transparent, crédible et inclusif, fondé sur l’unité nationale et le dépassement des divisions. « Je travaillerai main dans la main avec les cadres du MATD, les acteurs électoraux, les partis politiques, la société civile, les forces de sécurité et les partenaires de bonne volonté pour organiser des scrutins libres et démocratiques », a-t-elle assuré.

Mme Touré a également évoqué l’histoire électorale de la Guinée, marquée depuis le référendum de 1990 par des épisodes déterminants. Elle a souligné l’impératif pour les institutions électorales de s’élever au-dessus des clivages identitaires. « Les compétiteurs sont des adversaires, jamais des ennemis. La démocratie doit être un facteur d’unité et non de division », a-t-elle lancé.

Saluant l’avènement du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), Mme Touré y voit une occasion historique de « rectifier les fondations institutionnelles » et de renforcer les bases de la démocratie guinéenne.

Dans un esprit d’ouverture, elle a tendu la main à l’ensemble des acteurs impliqués : cadres administratifs, médias, leaders religieux, société civile et citoyens, les invitant à s’impliquer dans la réussite du processus électoral. « Le travail ne sera pas facile. Mais dans la rigueur, le respect et le patriotisme, nous réussirons à redonner espoir au peuple guinéen », a-t-elle affirmé, remerciant au passage sa famille pour son indéfectible soutien.

Prenant la parole à son tour, le ministre de l’Administration du territoire, Ibrahima Kalil Condé, a rappelé le rôle central de la DGE dans la dynamique de retour à l’ordre constitutionnel. « Le processus électoral est l’un des piliers fondamentaux de notre démocratie. Ceux qui le pilotent doivent incarner l’intégrité, la compétence et l’engagement au service de la nation », a-t-il déclaré.

M. Condé a précisé que la création de la DGE s’inscrit dans le cadre des réformes destinées à moderniser et sécuriser durablement le système électoral guinéen. Il a dit placer toute sa confiance en Mme Touré et en son équipe, les invitant à faire preuve de professionnalisme et de loyauté républicaine. « Votre nomination est une reconnaissance de vos compétences, mais aussi un appel à vous surpasser », a-t-il conclu.