Pour la cinquième fois consécutive, le procès en appel de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a été reporté. Une situation qui suscite l’indignation de ses avocats, qui dénoncent une justice instrumentalisée à des fins politiques.

L’audience prévue ce jeudi 24 juillet 2025 n’a pas pu se tenir en raison de l’absence d’un assesseur au sein de la composition dirigée par le juge Daye Mara, nécessitant une recomposition du tribunal. Un motif que Me Sidiki Bérété, avocat de l’ex-chef du gouvernement, ne juge pas convaincant. « Dr Kassory est malade, il est mourant », a-t-il alerté devant la presse, dénonçant une manœuvre délibérée pour retarder le jugement de son client.

« C’est la cinquième fois que l’audience est renvoyée. Et pourtant, on continue à faire semblant. Cette décision est purement politique. Ces juges ne rendent plus justice, ils exécutent des ordres. Ce qui fait mal, c’est de voir une justice inféodée à la politique. C’est un refus manifeste de juger », a martelé Me Bérété, visiblement exaspéré.

Le cas de Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, n’échappe pas à cette dynamique, selon lui. Alors que les débats étaient proches de leur terme, un conseiller a été brusquement retiré de la composition de la Cour, entraînant un nouveau report — cette fois, après les élections. « Voilà pourquoi, lorsqu’on affirme que cette procédure est politique, cela dérange. Mais les faits parlent d’eux-mêmes », a ajouté l’avocat.

Au-delà des inquiétudes liées à l’état de santé de ses clients, Me Bérété met en cause la légalité même des renvois successifs. « Cinq reports pour Kassory, alors que la loi en autorise trois. Huit pour Dr Diané. Et à chaque fois, on change la composition du tribunal à la dernière minute. Que Dieu nous sauve », a-t-il lancé.

Qualifiant cette situation de « déni de justice », l’avocat a exhorté les autorités judiciaires à assumer leurs responsabilités. « Libérez Kassory, libérez Dr Diané. Jugez-les. Mais si vous refusez de les juger, alors libérez-les. Ce n’est pas normal de maintenir des gens en prison, malades, sans jugement équitable et dans des délais raisonnables », a-t-il plaidé.

Clôturant son propos, Me Bérété a invoqué la conscience collective. « Le meilleur juge, c’est Dieu, au-dessus de la loi et de la foi. Le peuple le dit : ils ne méritent pas ça. »