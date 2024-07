C’est une annonce faite par le Chef d’état-major général des armées, le général de division, Ibrahima Sory Bangoura, ce mercredi 24 juillet 2024. Désormais il est créé dans toutes les régions militaires du pays un bataillon opérationnel de défense et sécurisation du territoire.

« Afin de renforcer le dispositif actuel, il est créé dans chaque région militaire, un bataillon opérationnel de défense et de sécurisation du territoire. Ces bataillons structurés, équipés et constitués de personnels qualifiés de nos forces armées, sont déployés sur le territoire national avec une relève périodique », a précisé le communiqué du général de division Ibrahima Sory Bangoura.

Le chef d’état-major motive cette décision par le fait que dans un monde où la stabilité et la sécurité des nations sont continuellement mises à l’épreuve, il est du devoir de l’armée de rester résolument vigilants et proactifs. Il indique que c’est dans cet esprit de responsabilité et de détermination que cette initiative « d’une portée stratégique et décisive, guidée par la clairvoyance de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées ».

Par ailleurs, il précise que le personnel de ces bataillons en plus de la solde, recevra une prime mensuelle conformément aux dispositions statutaires relatives au traitement des unités déployées en opération intérieure.

« Cette force opérationnelle dotée de moyens appropriés a pour mission principale d’anticiper les menaces potentielles et intervenir avec efficacité. Ce renforcement de notre dispositif sécuritaire s’inscrit dans une démarche proactive du Chef Suprême des Forces Armées pour affirmer notre capacité à maintenir un environnement de paix, de stabilité et de prospérité pour tous. Nous sommes pleinement conscients que la réussite de cette mission repose également sur la coopération et la vigilance de chacun d’entre vous. Ensemble, en tant que nation unie et déterminée, nous saurons relever les défis qui se présentent à nous ».