Treize partis politiques et mouvement politiques ont signé la Charte de l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD) ce lundi 24 juillet 2023 à Conakry. L’association a pour vocation la conquête, l’exercice du pouvoir d’État dans le respect des droits humains et des principes et règles de démocratie ainsi que l’Etat de droit.

Ci-dessous la Charte de l’ANAD et les partis signataires :