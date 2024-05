Le Premier ministre Bah Oury a apporté des précisions par rapport au processus devant aboutir à la levée des restrictions des médias privés. Il a laissé entendre que le gouvernement a fait ce qu’il fallait faire pour aller vers le rétablissement des médias.

Selon lui, il revient désormais aux journalistes notamment au patrons de presse de mettre en place un cadre d’autorégulation avant la levée des restrictions.

“On a fait ce qu’il fallait faire, on vous a reçu, on vous a dit allez approfondir le cadre que vous allez mettre en place en toute indépendance. C’est-à-dire le cadre d’autorégulation que vous voulez, on vous attend, donc ce n’est pas du côté du gouvernement c’est de votre côté qu’il y a de la lenteur et vous traînez le pied et si vous continuez à traîner les pieds il faut s’en prendre à vous-mêmes”.

Poursuivant, Bah Oury, s’interroge sur les agissements de certains journalistes : “Peut-être que certains se plaisent dans cette confusion qui permet de dire que le gouvernement guinéen est toujours en train de brimer les médias. C’est ceci et cela”.

Mais aujourd’hui insiste le Premier ministre, que c’est aux journalistes de mettre de l’ordre dans leurs rangs.

“Je le dis dans le cadre de cette conférence de presse, la balle est dans le camp des médias pour mettre de l’ordre, nous conforter par rapport au cadre d’autorégulation que vous êtes engagé librement de mettre en place et lorsque nous aurons cela, nous allons écrire à la Haute autorité de la communication pour que chacun dans le cadre des prérogatives qui lui ait reconnu fasse le travail qui est le sien”.