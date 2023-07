Ce sont 13 partis politiques qui ont signés la nouvelle charte de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) ce lundi 24 juillet 2023 dans l’objectif d’atteindre, ensemble la magistrature suprême du pays.

Intervenu en vidéo conférence lors de cette signature, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a tenu à saluer l’adhésion de ces partis qu’il qualifie de défenseurs de la Démocratie : « Notre charte est caractérisée par cet engagement à mener ce combat, mais aussi par une dose de flexibilité permettant à chaque parti de garder son autonomie. Nous savons que la vocation de chaque parti est de participer aux élections dans le but de s’évaluer, se faire connaître et pour convaincre les compatriotes dans le bien fondé de la ligne suivie des objectifs qu’il s’est fixé. Cependant, lorsque les partis y vont seuls, ça sera très difficile de mener ce combat d’autant plus que parfois le combat est mené contre le pouvoir en place. Lorsque le pouvoir à tendance à violer les règles et principes de l’état de droit, de la démocratie, il viole non seulement les droits des citoyens, mais également il compromet l’avenir de la nation. Il faut nécessairement contrer toutes les velléités visant à compromettre la promotion de ces valeurs. »

Cependant, l’ancien chef de file de l’opposition guinéenne ne compte plus se faire avoir par ses paires de la même coalition, pour ce faire, il avertit : « Nous avons réaffirmé notre engagement à mener cette lutte tout en reconnaissant à chaque parti, son droit de faire ses choix, mais si nous sommes dans le cadre de la charte, nous devons nous respecter, éviter de nous critiquer en public et ramener le débat à l’intérieur parce qu’on ne peut pas être dans une coalition, avoir des instances de discussion de nos problèmes et aller au nom de la liberté d’expression s’attaquer à un collègue dans les médias. Cela est contraire à de la discipline des partis politiques et c’est de l’indiscipline. »

Pour finir, Cellou Dalein déclare qu’à chaque échéance électorale, ils verront quel type d’alliance nouer. «Parce que la victoire de l’ANAD c’est aussi la victoire de ces composantes ».