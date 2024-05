Dans une série de décrets diffusés ce vendredi 10 mai 2024 à la télévision nationale, le Président de la transition a nommé 27 secrétaires généraux pour divers départements ministériels. Voici la liste des nouvelles nominations :

1. Secrétaire général du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : Mme Irène Marie Hadjimalis

2. Secrétaire général du Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation : M. Mohamed Sikhé Camara, anciennement Directeur général adjoint de l’ANAFIC

3. Secrétaire général du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile : M. Moustapha Kobélé Keita, précédemment Secrétaire général du Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation

4. Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens établis à l’Étranger : M. Abdoulaye Youla, anciennement premier conseiller chargé des Affaires politiques à l’ambassade de la République de Guinée auprès des pays de Bénéluxe et de l’union Européenne

5. Secrétaire général du Ministère de l’Économie et des Finances : Dr Mamoudou Touré, précédemment Secrétaire général du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale

6. Secrétaire général du Ministère du Budget : M. Thierno Amadou Bah

7. Secrétaire général du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale : M. Kabélè Soumah, anciennement Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens établis à l’Étranger

8. Secrétaire général du Ministère du Travail et de la Fonction publique : M. Aboubacar Kourouma

9. Secrétaire général du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : M. Karim Samoura

10. Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage : M. Oumar Barry, précédemment chef de mission du programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales de l’Union Européenne au Congo Brazzaville

11. Secrétaire général du Ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : M. Bachir Camara, précédemment Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie

12. Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie : M. Aboubacar Kourouma, précédemment Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l’État

13. Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation : Dr Facinet Conté

14. Secrétaire du Ministère des Transports : M. Mohamed Bakayoko, précédemment Secrétaire général du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME

15. Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l’État : M. Mamadou Saliou Sylla, précédemment inspecteur général du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l’État

16. Secrétaire général du Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime : M. Mohamed Lamine Camara, précédemment Directeur général du Bureau de stratégie et de Développement de la Pêche et de l’Économie Maritime

17. Secrétaire général du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME : M. Mamadou Saliou Diaby, précédemment secrétaire général du Ministère des Transports

18. Secrétaire général du Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics : M. Ibrahima Camara

19. Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation : M. Youssouf Boundou Sylla, précédemment secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi

20. Secrétaire général du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique : M. Nouhan Traoré, précédemment secrétaire général du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

21. Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi : M. Julien Bongono, précédemment Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation

22. Secrétaire générale du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique : Mme Kaité Sall

23. Secrétaire général du Ministère de l’Information et de la Communication : M. Souleymane Bah

24. Secrétaire du Ministère de la Jeunesse et des Sports : Mohamed Billy Kaba

25. Secrétaire général du Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables : M. Roger Yaci

26. Secrétaire général du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : M. Elhadj Ibrahima Kobélé Keita, consultant en finance

27. Secrétaire général adjoint des Affaires Religieuses : Elhadj Ibrahima Ousmane Bah