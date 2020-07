Les avocats de la défense dans le dossier massacre du 28 septembre 2009 ont été reçus, ce vendredi 24 juillet 2020, par le nouveau ministre de la Justice.

Au cours de cette rencontre avec le ministre Mory Doumbouya, explique l’avocat Me Paul Yomba, “nous avons évoqué la discrimination dont mon client Toumba Diakité fait l’objet dans le traitement du dossier du 28 septembre. Ses témoins n’ont jamais été entendus, ses demandes de mise en liberté provisoire refusées pour de raisons non justifiées. Aujourd’hui, il est malade sans aucun traitement malgré le dossier médical regulièrement constitué à la demande de Me Cheick Sako (ancien ministre de la Justice, Ndlr). Alors nous voyons mal comment un malade pourrait il comparaître pour répondre des faits aussi graves qui pourraient même lui coûter la prison à vie?”.

L’avocat souligne aussi que le mandat de dépôt de son client n’a pas été renouvelé. “Chaque 6 mois, le magistrat devrait appeler toutes les parties pour en débattre pour savoir si la détention pourrait se poursuivre ou si le prévenu pourrait bénéficier d’un élargissement sous des astreintes que le magistrat pourrait fixer. Cela n’a pas été le cas. La conséquence a été que les magistrats ont refusé de les tirer au niveau de toutes les instances, Première instance, Cour d’appel et Cour suprême”, regrette-t-il.

“La loi dit que si le mandat n’est pas renouvelé, le prévenu doit être mis en liberté purement et simplement et que le magistrat qui en est l’auteur de cette omission devra être poursuivi disciplinairement. Aujourd’hui, Toumba n’a pas son titre de détention renouvelé alors sa détention à la maison centrale s’avère arbitraire”, dénonce-t-il.

Publicité

“De l’autre côté, note Me Paul Yomba, nous avons dit que Toumba est malade et qu’il faut qu’il se fasse soigner. Il nous a demandés de lui déposer le dossier médical. Et qu’il mettrait à exécution les recommandation du corps médical. Donc, il reviendra à Toumba de décider de se soigner ici ou à l’étranger”, declare l’avocat avant d’annoncer que le dossier médical de Toumba sera communiqué au ministre de la Justice dès lundi.

“La mise en liberté de Toumba n’était plus nécessaire à la manifestation de la vérité dès lors qu’il est déjà entendu sur le fond et que l’instruction est close et le dossier est renvoyé devant la juridiction de jugement sa sortie ne fera plus la subordination des témoins. Etan donné que ses pairs inculpés au même titre que lui sont en liberté et occupent toujours de poste de responsabilité”, fait il constater.