La Guinée est entrée dans la dernière ligne droite des examens nationaux, session 2025, avec le lancement officiel, ce lundi 23 juin, du Baccalauréat unique, dernière étape à franchir avant d’accéder à l’université.

Dans son discours à l’occasion du lancement des épreuves à Mamou, le Premier ministre Bah Oury a salué la forte représentativité des filles à cet examen. Le chef du gouvernement s’est dit particulièrement réconforté d’apprendre que la région de Mamou enregistre le plus fort taux de participation féminine à l’échelle nationale.

“Ce qui est un élément très réconfortant, c’est la représentativité des filles. Vous savez qu’on est au cœur du Fouta, dans une région qui était relativement conservatrice, où on n’encourageait pas les filles à aller à l’école. Et aujourd’hui, si on me dit que le plus fort taux de représentativité des filles sur le plan national est enregistré à Mamou, cela veut dire qu’il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change”, s’est félicité le Premier ministre.

Il a ensuite rappelé les raisons pour lesquelles le gouvernement guinéen accorde une importance particulière à l’éducation des jeunes filles.

“C’est parce que, vous savez, si une fille atteint le niveau du certificat d’études, ses enfants iront plus loin qu’elle. Donc, ils iront plus loin que le certificat d’études que vous souhaitez aux enfants”, a-t-il expliqué.

Dans les localités visitées, le Premier ministre a salué les autorités locales pour la qualité de l’organisation des examens nationaux, qu’il dit avoir constatée sur le terrain.