Rien ne va plus entre certains enseignants de la plus grande institution d’enseignement supérieur du pays et ses dirigeants. Les enseignants-chercheurs de l’université général Lansana Conté de Sonfonia veulent freiner les cours si leurs revendications ne sont pas prises en compte, d’ici lundi prochain.

Les enseignants disent avoir constaté un disfonctionnement au sein de cette université. Si rien n’est fait d’ici le 28 juin, ils décident d’aller en grève jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Ci-dessus communiqué :

Publicité

Le Collectif des Enseignants Chercheurs de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLCSC)

PREAVIS DE GREVE