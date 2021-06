Les autorités guinéennes souhaitent en finir dans un bref délai avec la pandémie du nouveau Coronavirus en Guinée. Pour y arriver, le chef de l’État a invité ce jeudi 24 juin 2021, le ministre de la santé et ses partenaires à unir leurs forces pour accélérer la campagne de vaccination déjà engagée dans le cadre de la lutte contre la maladie.

Alpha Condé, en marge du conseil des ministres, a exigé aussi au personnel médical le respect du serment d’Hippocrate dans les différentes structures sanitaires du pays pour un meilleur traitement des patients.

Extrait du compte rendu du conseil des ministres

Le Chef de l’Etat a instruit le ministre de la santé de mobiliser tous les moyens et ses équipes avec l’aide des partenaires techniques et financiers, pour accélérer la campagne de vaccination engagée contre la Covid-19, car c’est le moyen le plus sûr de combattre la pandémie et de mieux protéger les populations.

Dans le même ordre d’idées, Monsieur le Président de la République, a exigé le respect par le personnel médical du serment d’Hippocrate pour le bon fonctionnement de nos établissements hospitaliers, une meilleure qualité de soins. Il a ordonné un traitement digne pour les patients.