Le débat sur le respect du chronogramme de la transition signé entre la Guinée et la CEDEAO est loin d’arriver à son terme.

Pour le secrétaire général par intérim du parti PDG-RDA, si le CNRD a la volonté, c’est possible d’organiser les élections cette année pour éviter un glissement.

Cet acteur politique estime qu’à date, les conditions nécessaires à l’organisation des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel sont réunies.

“Nous pensons que les conditions sont réunies d’autant plus que nous avons plusieurs approches et plusieurs alternatives”, souligne M. Béavogui.

Parmi ces approches, le numéro 1 du parti de la révolution suggère le toilettage du fichier électoral qui a permis l’organisation du double scrutin et la présidentielle en 2020.

“Le RAVEC doit être extirpé des 10 étapes, il peut être déroulé même après la transition, puisqu’on à plus le temps on peut mettre ça de côté. Deuxième approche, on a un fichier électoral consensuel, le fichier de 2020 on a eu les élections législatives, référendaires et présidentielle, ce qui veut dire qu’il est consensuel. Il peut être toiletté et aller aux élections. On a aussi une expérience en matière de couplage des élections on peut organiser le référendum couplé aux législatives puisqu’on a une expérience. En réalité, s’il y a une bonne volonté dans trois ou quatre mois, on peut organiser les élections”, estime le leader politique.