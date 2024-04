Le procès sur les évènements du 28 septembre 2009 tire vers sa fin. L’espoir de voir les coupables de ces crimes commis au stade de Conakry condamnés à la hauteur de leurs forfaitures grandit chez les victimes.

Après la phase des confrontations qui a pris fin cette semaine, la phase des réquisitions et les plaidoiries s’ouvre le 13 mai prochain.

Au cours d’un entretien à Guinee360, Mamadou Kaly Diallo, une des victimes, salue le professionnalisme du Tribunal. Il demande au juge de dire le droit dans cette affaire.

“Nous avons un tribunal serein, impartial qui respecte le principe de présomption d’innocence. Nous osons espérer qu’au terme, ce procès obéira à un procès juste et équitable. Ce qui suppose que s’il y a des accusés coupables ils seront condamnés et s’il y a des gens qui sont innocents ils seront libérés et il y aura réparation vis-à-vis des victimes”.

Lors de l’audience du mardi 22 avril, la demande de transport judiciaire introduite par la partie civile a été rejetée par le Tribunal.

Pour Kaly Diallo, même si la question des disparus est une problématique préoccupante dans ce procès, il rappelle tout de même que le tribunal est indépendant est souverain dans sa prise de décisions.

“Peut-être s’il y avait des possibilités de faire le transport judiciaire, puisque les témoins certains ont parlé du cimetière de Cameroun, on a parlé de Faban, mais est-ce qu’il y a des éléments de preuves suffisants qui permettent au Tribunal de faire ce transfert judiciaire ? Cela relève de sa discrétion, il a pris sa décision de façon souveraine on ne peut que s’aligner derrière cela et garder le bénéfice du doute par rapport à la suite”.

Selon cet activiste, le procès du 28 septembre marque un tournant décisif dans le cadre de la réconciliation nationale. Il contribuera aussi à rétablir la confiance entre la justice elle-même et les justiciables.

“En Guinée les chefs pensaient qu’ils étaient au-dessus de la loi. Aujourd’hui, que des anciens dignitaires y compris même un ancien président de la République se retrouvent au box des accusés, appelé à la barre devant un tribunal ordinaire de la juridiction guinéenne est un aspect important. Donc que les Guinéens comprennent qu’en Guinée on a une justice capable de juger des anciens dignitaires, ça aussi c’est un tournant décisif de l’histoire qui pourrait être un début important dans le cadre de l’instauration d’un climat judiciaire fiable entre la justice et les justiciables, entre les gouvernants et les gouvernés, mais marqué aussi un début de réconciliation nationale”, a souligné Mamadou Kaly Diallo.