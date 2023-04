Le ministre délégué de la Défense a pris un arrêté de radiation de 27 militaires dont le colonel Mamadou Alpha Barry, ancien chargé de communication de la gendarmerie nationale.

L’avocat Me Salifou Béavogui a dénoncé cette décision qui, selon lui, est illégale. « En ce qui concerne mon client, le colonel Mamadou Alpha Barry, il a été précipitamment radié. Il a été radié avant la fin de la procédure parce qu’en réalité depuis le 7 juin 2021, le pourvoi est pendant devant la Cour constitutionnelle, sa condamnation n’est pas encore définitive. L’article 37 qui sert de base à l’arrêté indique bien que la décision est entreprise sur la base des décisions rendues par les tribunaux militaires. L’article précise bien que cette radiation qui est une mesure extrême ne peut intervenir qu’après que la décision soit passée en force de ce jugé, c’est à dire qu’aucune voix de recours ne soit contre la décision. Or, dans ce cas, nous sommes bel et bien dans la procédure devant la Cour suprême. Certes, il a été rejeté, mais il n’en demeure pas moins que le pourvoi du dossier dans son entièreté est encore pendant au fond », a-t-il soutenu chez nos confrères de Fim Fm.

A la question de savoir qu’est ce qui sera la suite face à cette radiation de son client, Me Salifou Beavogui promet d’attaquer la décision devant la chambre administrative de la Cour suprême afin que le droit soit dit.

« En ce qui concerne le colonel Mamadou Alpha Barry, rien à craindre. Nous allons attaquer tout bonnement cette décision devant la Cour suprême et laisser le temps aux temps et à l’histoire. Nous estimons que le droit sera dit ».

A rappeler que le colonel Mamadou Alpha Barry purge actuellement une peine de 4 dont 1 an avec sursis.