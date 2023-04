Le procès intenté contre l’ancien ministre de la Santé le Général à la retraite Rémy Lamah devant la Cour des répressions des infractions économiques et financières (CRIEF) poursuivi pour « corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et complicité », a été de nouveau renvoyé au 22 mai prochain « pour les réquisitions et plaidoiries ».

A l’audience de ce lundi, 24 avril 2023, le président de la chambre de jugement, Kova ZOUMANIGUI a annoncé la clôture des débats dans le dossier. Il déclare que la prochaine audience prévue le 22 mai 2023 sera consacrée aux réquisitions et aux plaidoiries. Ce qui suivra forcément la sentence dans cette affaire.

Pour rappel, l’ancien ministre Lamah est poursuivi au même titre que la société ZMC SARL dans le cadre des passations des marchés. Depuis l’ouverture de ce procès le 10 octobre 2022, les prévenus continuent toujours à rejeter toute responsabilité de corruption ou autres malgré plusieurs témoignages.