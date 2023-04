Alors qu’il court derrière Tichou, l’artiste nigérienne, qui veut un mari comme Toumba, Nassirou a quelqu’un qui court derrière lui. Il s’agit de Diallo Hafsa, fille de Mohamed, comme elle-même l’a écrit sur les réseaux sociaux : Diallo Hafsa Bint Mohamed.

La gloire et le courage sont souvent considérés comme des qualités indispensables pour atteindre le succès et le bonheur dans la vie. « La gloire ne peut être élu sans le courage. C’est notre force et la source de notre bonheur », dit-elle, avant d’ajouter que ces qualités sont incarnées par une personne qu’elle admire profondément : M. Nassirou, un individu qu’elle connaît depuis longtemps à travers les réseaux sociaux.

Le courage est une qualité qui peut prendre de nombreuses formes, qu’il s’agisse de prendre des risques pour atteindre ses objectifs, de faire face à ses peurs ou de se battre pour ses convictions. Pour beaucoup, dit-il, c’est un trait de caractère admirable, car il montre une détermination et une résilience qui permettent de surmonter les obstacles.

Dans le cas de Nassirou, Diallo Hafsa semble être impressionnée par sa volonté farouche de ne jamais abandonner. Cette qualité peut être particulièrement importante dans des situations difficiles, car elle permet de garder espoir et de continuer à avancer malgré les épreuves: « Les sentiments que j’éprouve pour toi ne cessent de croître et grandir à cause de ton audace et de ta volonté farouche de ne jamais abandonner, que beaucoup ne peuvent pas comprendre. »

Mais le courage n’est pas la seule qualité que @Diallo Hafsa Bint Mohamed admire chez Nassirou. Elle semble également être attirée par sa force intérieure et sa capacité à donner un sens à sa vie. Pour elle, Nassirou est un homme qui donne un sens à sa propre vie, et qui pourrait donc l’aider à mieux comprendre la sienne: « M. Nassirou, tu es un homme qui donne sens à ma vie. Mon plaisir serait de t’avoir avec moi. J’espère que cette déclaration me permettra de te rencontrer pour mieux en parler ».

Cependant, il convient de mentionner que Nassirou a déjà déclaré son amour à l’artiste nigérienne Tichou, et qu’il l’a même récemment rencontrée à Bamako. Cette information peut jeter un nouvel éclairage sur la relation entre Nassirou et @Diallo Hafsa Bint Mohamed, et soulever des questions sur les intentions de chacun.

La réponse de Nassirou reste vivent attendue.