La Secrétaire d’État française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux a effectué une visite officielle à Conakry le 18 avril 2023. A cette occasion, Chrysoula Zacharopoulou a eu des échanges avec les acteurs sociopolitiques sur la gestion de la transition par le colonel Mamadi Doumbouya.

Selon nos informations, après s’être entretenue avec le colonel Mamadi Doumbouya, la représentante de la francophonie a été reçue par trois coalitions politiques membres des Forces vives (ANAD, FNDC politique et FPP respectivement par Aliou Condé, Boubacar Barry et Boubacar Diallo). Le Rpg Arc-en-ciel et alliés ont boudé la rencontre.

A cette occasion, ces coalitions ont exposé leurs préoccupations sur la conduite de la transition par le CNRD.

«Elle nous a rassurés que la France, tout en respectant la souveraineté de la Guinée, ne va pas badiner sur les questions liées au respect des droits, de la durée de la transition en cours… Elle nous a aussi fait comprendre que le colonel a rassuré qu’il ne fera pas plus d’un mois après la transition», a indiqué notre source.