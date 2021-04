Après 13 ans d’absence sur la scène politique guinéenne, l’ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré souhaite signer son retour.

L’ancien chef du gouvernement sous le régime du général Lansana Conté a été invité à s’exprimer sur ces ambitions politiques ce vendredi 21 avril 2021, dans l’émission »talk politique » de Fim fm.

Souhaite t-il prendre les rênes du PUP (parti de l’Unité et du Progrès), formation politique de l’ancien président Conté ou créer sa propre formation politique ? Ahmed Tidiane Souare affirme que toutes les possibilités sont bonnes.

«Ce n’est pas à exclure. Je ne suis pas à la tête d’un parti politique, mais je jouis de mes droits de citoyen, citoyen avisé parce que j’ai géré l’État au plus haut sommet. Et j’appartiens à un Cabinet d’étude qui intervient dans les Finances, dans les mines, dans l’environnement. Et j’écris aussi. Je fais partie de l’association des écrivains de Guinée. Et rien n’empêche d’être dans un parti politique (PUP) ou dans un autre. Pour le moment, je sais ce que je suis en train de faire » a-t-il conclu.