À deux mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, le président du Bloc Libéral, Oumar Sanoh, exprime ses inquiétudes face aux dysfonctionnements dans le processus électoral. Dans cette interview, il revient sur les contradictions dans le calendrier de dépôt des candidatures, la composition contestée de la commission financière et les actions envisagées par son parti pour contester ces décisions devant la Cour suprême.

Guinee360 : Les élections législatives et communales sont prévues pour le 24 mai 2026. La date limite de dépôt des candidatures pour les législatives est fixée au 29 mars 2026. Avez-vous déjà déposé vos dossiers ?

Oumar Sanoh : Nous menons actuellement des consultations internes concernant un certain nombre d’actes posés par la Direction des élections.

Quelles sont vos principales préoccupations concernant le processus ?

Vous vous souviendrez que l’administration chargée des élections a publié un communiqué indiquant que l’ouverture du dépôt des dossiers se ferait du 20 au 29 mars, aussi bien pour les élections communales que législatives. Or, au niveau des élections communales, la loi prévoit un délai de 45 jours avant le scrutin. Cela signifie qu’à partir du 20 mars, le dépôt commence et devrait s’achever le 9 avril. Mais si l’on se réfère au communiqué de la DGE, il est indiqué que la période va jusqu’au 29 pour les deux types d’élections. Il y a donc une contradiction. C’est un premier manquement.

Vous évoquez également un problème lié à la commission financière. De quoi s’agit-il ?

La DGE a mis en place une commission financière que nous contestons, ainsi que la décision fixant la caution pour ces deux élections majeures. L’article 266 du Code électoral est clair : les représentants des partis politiques doivent être associés à la commission financière. Cela avait été respecté lors de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Mais cette fois-ci, les partis politiques n’ont pas été associés. Par conséquent, la fixation de la caution relève uniquement d’une décision de la DGE.

Quelles actions comptez-vous entreprendre face à cette situation ?

Nous allons donc attaquer cette décision devant la Cour suprême. Nos avocats travaillent déjà au dépôt d’un recours pour annulation.

Que dites-vous concernant les délais de dépôt des candidatures ?

Concernant les délais pour les élections législatives, la date peut être fixée au 29 mars. Mais pour les élections communales, la date limite reste le 9 avril. Ce n’est pas une question d’opinion, mais de respect de la loi.

Estimez-vous qu’il y a un manque d’inclusivité dans le processus ?

Oui, clairement. Il s’agit d’une violation flagrante de l’article 266 du Code électoral, qui précise la composition de cette commission : le président du Conseil national électoral ou son représentant, le ministre chargé de l’Économie et des Finances ou son représentant, le ministre chargé de l’Administration du territoire et de la décentralisation, le directeur exécutif national chargé des élections, ainsi que des représentants des partis politiques ou des candidats. La loi est explicite. Le fait de ne pas associer les partis politiques constitue une irrégularité que nous allons contester devant la Cour suprême.

Votre recours ne risque-t-il pas de retarder votre participation au scrutin ?

Notre combat ne se limite pas aux élections. Il porte aussi sur le respect des textes qui encadrent le processus électoral. Lorsqu’il y a des dysfonctionnements, nous avons le droit de les dénoncer et de saisir la justice.

Allez-vous tout de même déposer vos candidatures ?

En parallèle, nous continuons à discuter en interne pour décider s’il faut déposer les candidatures dans les délais fixés par la DGE. Nous prendrons une décision dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, cela n’empêchera pas le dépôt de notre recours devant la Cour suprême pour contester la fixation de la caution et les délais imposés pour les élections communales.