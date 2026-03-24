Dans un contexte de fortes perturbations du marché pétrolier mondial liées aux tensions autour du détroit d’Ormuz, le Nigeria s’impose progressivement comme un pilier de l’approvisionnement énergétique en Afrique. La raffinerie du groupe Dangote a annoncé, dimanche, ses premières exportations vers plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

Cette initiative intervient trois semaines après le déclenchement du conflit opposant l’Iran à des alliés israélo-américains, le 28 février dernier, un événement qui a provoqué une forte volatilité des prix du pétrole à l’échelle internationale. Dans ce contexte, de nombreux États ont adopté des mesures de soutien, notamment des subventions, pour contenir la hausse des prix à la pompe.

Selon un communiqué du groupe Dangote, cité par Connaissances des energies.org, douze cargaisons représentant un total de 456 000 tonnes de carburant ont déjà été livrées à la Côte d’Ivoire, au Cameroun, à la Tanzanie, au Ghana et au Togo. Dotée d’une capacité de production de 650 000 barils par jour, la raffinerie — la plus grande du continent — dépasse désormais les besoins domestiques du Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 230 millions d’habitants.

Le groupe souligne que cette dynamique d’exportation devrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique non seulement en Afrique de l’Ouest, mais aussi dans les régions de l’Est et du Centre du continent. Un porte-parole a précisé que cette stratégie répond en grande partie aux conséquences du conflit au Moyen-Orient, qui a accru la demande internationale, notamment en raison du ralentissement des activités de certaines raffineries européennes.

Sur le marché intérieur nigérian, la situation reste tendue. Les prix de l’essence ont connu une hausse spectaculaire, passant de 830 nairas à Lagos à plus de 1 300 nairas le litre, contre seulement 195 nairas début 2023. Une évolution qui reflète l’impact direct des turbulences mondiales sur l’économie locale.

Au début de la crise, le groupe Dangote avait pourtant assuré vouloir privilégier l’approvisionnement du marché national afin d’éviter toute pénurie. Il reconnaissait toutefois ne pas être à l’abri des effets économiques du conflit, notamment la hausse des coûts du brut, du transport et des assurances.

Il convient de rappeler qu’vant la mise en service de cette raffinerie privée en 2024, le Nigeria dépendait quasi entièrement des importations pour ses besoins en carburant, une situation qui entraînait régulièrement des pénuries. À ce jour, le gouvernement nigérian n’a pas encore annoncé de mesures spécifiques pour atténuer la hausse des prix à la pompe.