Afrobarometer représenté en Guinée par Stat View International a publié ce vendredi 24 mars 2023, son rapport d’enquête axé sur l’égalité entre les genres et les conditions de vie des Guinéens sous la transition.

A en croire le directeur général de stat View, cette enquête a pour objectif de faire de la voix des citoyens un pilier clé des décisions politiques et de développement en Afrique.

«C’est vrai que la Guinée a été citée comme un pays pionnier en matière d’émancipation de la femme. Mais les enquêtes révèlent qu’il y a encore des inégalités importantes entre l’homme et la femme. Par exemple, les résultats au niveau de l’accès au foncier. À ce niveau, il y a des barrières importantes pour la femme. Pour ce qui est de l’accès à l’éducation, la plupart des filles qui sont scolarisées en terme de proportion elles sont moins nombreuses à franchir le Cap de l’enseignement secondaire et post secondaire par rapport aux garçons. Il y a seulement 10% des filles par rapport à 20% des garçons. Il y a également le fait que les populations sont conscientes que les femmes n’ont pas accès à des positions de prise de décision où de poste stratégique. Même s’il n’ y a pas de telle discrimination dans l’administration publique, mais la représentativité des femmes est minime. En termes de positionnement, les femmes sont défavorisées. Même s’il n’ y a pas d’inégalité en tant que telles au niveau de l’accès à l’emploi, mais en terme de rémunération, en terme de positionnement les femmes sont défavorisées. C’est-à-dire à compétence égale, mais le traitement salarial n’est pas le même c’est ce qui se passe dans le secteur privé. À la fonction publique par exemple , les femmes sont dans de postes d’assistante administrative qui ne paient généralement pas. Il y a également les pesanteurs socioculturelles qui continuent de peser sur l’émancipation de la femme. Il y a des femmes qui continuent de croire que quand elles gagnent de l’argent à travers leurs commerces c’est à l’époux de décider de la destination de leurs revenus. En terme de bien matériel, 47% des hommes détiennent une moto ou une voiture contre 15% des femmes», a expliqué Dr Aliou Barry.

S’exprimant sur les conditions de vie des Guinéens sous la transition, le directeur de Stat view affirme que 53% lui ont confié qu’ils ont manqué de nourriture à un moment donné.

«Ce que nous avons remarqué , la pauvreté est encore là. La pauvreté vécue est encore élevée même si on a constaté par endroit une légère baisse. Puisqu’à l’édition précédente 2019, on avait 96% des Guinéens qui avaient dit qu’au cours de l’année, ils ont connu de jours où ils se sont retrouvés sans argent. Aujourd’hui, nous sommes à 88% ce qui montre une légère baisse. En terme de nourriture, actuellement 53% des Guinéens nous ont certifiés qu’ils ont manqué de nourriture à un moment donné contre 62% il y a 3 ans. Ce qu’il faut savoir pour le moment, la population n’est pas satisfaite de la performance du gouvernement en matière d’ amélioration des conditions de vie, de gestion macro et micro économique. La gestion de l’économie est appréciée par 29% de la population. Ce qu’il y a tous les efforts fournis par les autorités de la transition ne traduisent pas en terme concret d’amélioration des conditions de vies des Guinéens lambda et c’est là qu’il y a de problèmes. Les citoyens se plaignent de l’instabilité des prix des denrées sur le marché. D’abord on a le pouvoir d’ achat très faible et des revenus très faible donc cela pose des problèmes aux Guinéens».

A rappeler qu’ Afrobaromètre est un réseau panafricain de recherche par sondage qui produit des données sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie.