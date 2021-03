Après l’acquisition de plus de 10.000 doses vaccins venant de la Russie, le ministre de la Santé annonce le demarrage de la campagne de vaccination.

Cette vaccination commence à partir de ce mercredi 24 mars dans les quatre communes sur cinq que compte Conakry, a savoir Dixinn, Kaloum, Matam et Matoto. A travers un communiqué publié à cet effet, le département en charge de la santé, en commun accord avec l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS), annonce que cette première opération concerne les personnes âgées de 50 ans et plus.

LA VACCINATION CONTRE LA COVID – 19 A CONAKRY