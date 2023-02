Depuis un moment, l’électricité n’est pas stable dans quartier de la capitale guinéenne. Au quartier Yattaya (T6) dans la commune de Ratoma, haute banlieue de Conakry, les citoyens dont les activités sont liées au courant électrique commencent à sentir les effets du délestage, a constaté un reporter de Guinée 360 ce vendredi 24 février 2023.

Le quartier Yattaya connaît des coupures d’électricité depuis quelques mois selon les citoyens. Cette situation ralentie de façon considérable certaines activités économiques. Prestataires de services, ouvriers et ménagères se plaignent de cet état de fait.

Assis dans sa salle de prestation, Pathé Barry, en colère explique comment le délestage affecte son travail : « À la T6 Bafana, ici le délestage est devenu récurent. Cela fait 6 mois maintenant et jusqu’à présent cela n’a pas été résolu. EDG nous a dit que c’est le transformateur qui se trouve dans notre secteur qui saute à chaque fois. D’après eux il y a une surcharge au niveau de ce transformateur et depuis 6 mois maintenant c’est comme ça. Moi je m’en sors difficilement. Avec ce délestage nous perdons beaucoup. En plus nous ne travaillons que les 15 premiers jours du mois. Dès la deuxième quinzaine le délestage devient récurrent. Ce n’est pas facile de nous en sortir avec ça. Donc, nous exhortons les autorités de bien vouloir nous aider à stabiliser l’électricité. Parce qu’à la fin du mois, c’est une facture exorbitante que les agents de l’électricité de Guinée nous présentent », a déploré ce prestataire.

Ahmed Camara rencontré devant son atelier de soudure, indique que le manque d’électricité, l’empêche d’honorer ses engagements à l’égard de ses clients. « Les rendez-vous avec les clients sont difficiles à respecter. Eux, ils ne comprennent pas que c’est indépendamment de notre volonté. Actuellement je n’ai plus rien en stock parce que j’ai tout vendu et maintenant je n’ai plus d’électricité pour en produire d’autres. Nous demandons aux autorités de faire de l’effort pour améliorer la déserte », a expliqué M. Camara.

À l’absence d’électricité, ménagères ont du mal à conserver certains aliments et cela affecte leur planification. Mariam Kourouma, mère de famille, habitante de se quartier se déchaîne contre ces coupures interminables du courant électrique.

« J’ai fait plusieurs sauces j’ai mis dans le réfrigérateur pour toute la semaine. Aujourd’hui la majorité de mes sauces sont pourries. Tout ce gaspillage à cause d’EDG. C’est décevant. L’état n’a qu’à penser à arranger cela. Nous sommes fatigués de rester dans le noir », a-t-elle affirmée.