Le Fndc demande le départ d’Alpha Condé et invite les citoyens à user de la légitime défense

Le Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) a demandé, ce lundi 25 février 2020, le départ d’Alpha Condé et a invité les citoyens à user de la légitime défense.

Dans la déclaration lue par le coordinateur, Abdourahmane Sano, le «Fndc décide de ne plus reconnaître Alpha Condé comme président de la République de Guinée et demande son départ immédiat et sans condition du pouvoir».

Par ailleurs, le Fndc a appelé la population à «sortir massivement» à partir du jeudi 27 février pour «empêcher par tous les moyens légaux le putsch constitutionnel d’Alpha Condé (…) Invite les citoyens à user de la légitime défense pour résister, conformément à l’article 21 alinéa 4 de la Constitution, aux milices que M. Alpha Condé tente de constituer pour perpétrer son coup d’État constitutionnel».

Cette tension sociopolitique risque de compromettre le double scrutin du 1er mars 2020.