Yamoussa Sidibé et dame Asmaou Barry sont les deux représentants de la presse au sein du CNT. Ils ont été nommés par le Colonel Mamadi Doumbouya, samedi 22 janvier 2022.

La nomination de ces deux journalistes n’a pas fait que des contents. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG), qui a vu son candidat écarté, a rejeté la représentativité des médias au CNT. Selon lui, les représentants légitimes des médias ont été injustement écartés.

Toutefois, le SPPG rassure l’ensemble des journalistes que cette action du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, n’affectera nullement la détermination du syndicat dans la lutte pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail des hommes de médias.

Il l’a fait savoir, lors d’une réunion virtuelle dimanche.

Voici, le communiqué rendu public à cet effet :

« À la suite de la publication du décret nommant les conseillers du CNT, les membres du bureau exécutif du SPPG ont tenu une réunion virtuelle ce dimanche 23 janvier 2022 en vue de définir la conduite à tenir. Au cours des débats, la tendance dominante a été celle de prendre acte du décret. Ensuite, informer l’opinion nationale et internationale que les employés des médias dont le représentant légime a été injustement écarté ne se sentent pas représentés au CNT(conseil national de la transition). Pour finir, nous rassurons l’ensemble des travailleurs des entreprises de presse que le fait de n’avoir pas été retenu pour le CNT n’affecte en rien l’énergie et détermination du SPPG dans la lutte continue pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail mais aussi, la défense de la liberté de la presse. Nous l’avons prouvé après le feuilleton de la HAC et nous le prouverons cette fois-ci encore»

A rappeler que le dépôt des dossiers pour le conseil national de transition (CNT) avait crée une cacophonie au sein des médias. Ce qui n’est pas loin de finir.