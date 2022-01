Fin de l’aventure du Syli National de Guinée qui vient de s’incliner face au Scorpions de la Gambie (1-0) en huitième de finale de la CAN 2021.

Battue (1-0) par la Gambie, but de Moussa BARROW en seconde période, la Guinée quitte la CAN 2021 avec beaucoup de regrets. Privé de sa star Naby KEITA, le Syli a manqué cruellement de réalisme et a fini par se faire punir. La réaction tardive de Kaba DIAWARA qui avait de bonnes munitions de rechange n’a pas aidé l’équipe qui s’incline logiquement et quitte la compétition.

Fidèle à son jeu très défensif et surtout très réaliste en attaque, la Gambie se qualifie pour la première pour les quarts et affrontera le vainqueur de Cameroun – Comores.