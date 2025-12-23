La congestion portuaire s’impose désormais comme un défi majeur pour le Port autonome de Conakry, marqué par des retards récurrents et une hausse significative des coûts, avec des répercussions sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Pour atténuer l’impact sur les importateurs et contribuer à la maîtrise des prix à la consommation, les autorités guinéennes ont décidé de suspendre les surestaries et pénalités du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026.

Invité de l’émission “Heure du bilan” sur la RTG, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a détaillé les facteurs structurels et conjoncturels à l’origine de cette situation. Il évoque d’abord un déficit d’anticipation lié aux investissements passés : « Une faiblesse dans les investissements au cours des années antérieures n’ont pas permis d’anticiper sur les besoins du port actuellement. Et puis un succès qui est arrivé très vite. 42% d’augmentation d’activité au cours d’un trimestre. C’est comme un enfant qui grandit trop vite. Quand vous prenez 2 mètres de taille à 7 mois de naissance, cela fragilise un peu les eaux », a-t-il expliqué, soulignant que le port est aujourd’hui « victime de son succès ».

Ce dynamisme est notamment porté par l’essor du projet minier de Simandou et l’intensification des importations en provenance des pays voisins. « Un succès qui est induit par le développement des activités de Simandou. Et puis l’intensité des importations des pays voisins. Le Mali, la Sierra Leone, le Libéria utilisent de plus en plus le port de Conakry comme un port d’importation privilégié », a précisé le ministre, évoquant également les besoins croissants liés au développement des infrastructures nationales.

Autre facteur aggravant, selon Ousmane Gaoual Diallo : l’activité des cimentiers, confrontés à des flux logistiques tendus. « Comme vous le constatez, les cimentiers sont à flux tendu. Un bateau par semaine et par cimentier, on en a 5 ici, ils en voient 2 par mois. Cela n’est pas simple », a-t-il indiqué, dans un contexte de hausse généralisée de la consommation, tant pour les matériaux de construction que pour les produits alimentaires.

Pour le ministre, cette pression traduit l’entrée du pays dans une phase de croissance accélérée : « C’est un pays qui est à l’aube d’une véritable révolution économique, avec tous les indicateurs du pays qui sont au vert… Donc forcément le port qui est la principale porte d’entrée des biens et des marchandises subit actuellement ce succès».

Enfin, le ministre a mentionné l’explosion des entrepôts d’hydrocarbures comme un élément supplémentaire de contrainte. « Cela oblige le port à garder à quai un bateau permanemment pour servir d’entrepôt le stockage des produits d’hydrocarbures pour alimenter nos populations », a-t-il conclu, tout en se disant confiant quant à une amélioration progressive de la situation dans les prochains mois.