Alors que circule depuis ce matin l’information sur une éventuelle ouverture du procès en appel du massacre du 28 septembre 2009, l’avocat de Toumba Diakité a confié à Guinee360 ne pas être au courant.

“C’est vous qui m’apprenez, je ne suis pas au courant”, a-t-il réagi d’emblée. Toutefois, il a exprimé sa satisfaction concernant l’ouverture très prochaine du procès en appel. Pour lui, cette étape constitue une opportunité de corriger ce qu’il considère comme des « erreurs graves » commises lors du procès en première instance.

L’avocat de Toumba Diakité n’a pas mâché ses mots pour critiquer la décision rendue par le juge Sory 2 Tounkara. “Nous sommes déjà opposés à la décision qui est intervenue. C’est une décision bancale, erronée, en violation même de la loi et des règles de procédure”, a-t-il déclaré.

Me Paul Yomba a dénoncé un manque de sérieux dans la manière dont le procès a été mené, estimant que le verdict final a terni l’image de la justice guinéenne. “Même s’ils étaient préparés à condamner, ce n’est pas dans des formes telles que celles qui se sont produites. Ce n’est pas sérieux ce qui s’est passé”, a-t-il ajouté.

Malgré ses critiques, Me Paul Yomba affiche un certain optimisme quant à l’issue de ce procès en appel. “C’est ce que nous entendons exposer devant la Cour, devant une composition plus intelligente et mieux structurée d’ailleurs”, a-t-il affirmé.

Ce procès en appel, selon l’avocat, est une nouvelle étape et une chance de remettre en question les conclusions du premier jugement, dans l’espoir d’obtenir un allègement des peines ou une révision des condamnations.