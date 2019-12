Kindia: un commerçant victime d’une attaque à main armée

Un commerçant, vendeur de produits pharmaceutiques au Marché Madina à Conakry) a été attaqué par un groupe de bandits, ce lundi 23 Décembre 2019 aux environs de 5 heures du matin dans le quartier Sambaya dans la commune urbaine de Kindia.

La victime explique les circonstances de l’attaque. “Cetait ce matin vers 5heures. Je me préparais pour un voyage. Je suis allé à la mosquée avant que de partir. Dès que j’y suis arrivé, avant de descendre, j’ai constaté une voiture non immatriculée derrière moi et qui s’approchait. Je suis descendu. Sitôt que je suis entré dans la mosquée, j’ai entendu un bruit. Je suis revenu sur mes pas et soudain j’ai j’ai trouvé qu’ils sont en train de casser les vitres”.

A l’appel au secours de la victime, les malfrats ont fait de sommation jusqu’à ce qu’ils ont fini de vider la voiture.

“Je ne me rappelle pas du montant qu’ils ont emporté puisque c’était en Franc guinéen et en Dollar. Il ont tiré sur moi. La balle m’a touché à la main. Par chance, j’ai échappé à la mort”, a expliqué la victime au sortir de l’hôpital.

Le phénomène d’attaque en mains armées est devenu récurent à Kindia. La dernière en date remonte au 29 novembre dernier où un jeune a été attaqué 2 bandits armés dans la commune rurale de Damakania.

