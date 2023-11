À travers un décret lu ce mercredi 22 novembre 2023 à la télévision nationale, le président de la transition a nommé les membres du Conseil d’administration de la Société guinéenne de palmiers à huile et d’hévéa(Soguipa).

Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés auprès du Conseil d’administration de la Société guinéenne de palmiers à huile et d’hévéa:

1-Kany Soumano, sociologue, coordinatrice du Projet d’appui à la production locale à women action développement président ;

2-Alpha Oumar Fodé Diallo, directeur général du fond de développement agricole (FODA) au ministère de l’Agriculture et de l’élevage ;

3- Lancinet Kakoro directeur général adjoint du trésor et de la comptabilité publique ;

4- Mory Camara directeur général des impôts ;

5- Amadou Macka Diallo matricule 315514H, assistant technique du ministère de l’administration et du territoire et de la décentralisation ;

6-Fanta Bérété, directrice nationale des petites et moyennes entreprises et du contenu local du ministère du Commerce, de l’industrie et des PME ;

7-Etienne Kovana Monémou, représentant des planteurs ;

8-Mohamed Sidiki Sylla, avocat ;

9-Benny Doré représentant du personnel de la SOGUIPA.