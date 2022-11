Le ministre de la sécurité et de la protection civile, a fait une révélation sur ce que font certains Guinéens, lors des manifestations de rue. Bachir Diallo, au cours de l’émission-bilan à la RTG mardi soir, a appelé à la formation des forces de l’ordre et à l’éducation des citoyens.

Le ministre a indiqué qu’en tant que ministre de la sécurité et de la protection civile, il est peiné lorsqu’il y a des morts au cours d’une opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre en République de Guinée.

Parlant des manifestations de rue dans le pays dans l’émission « On Fait le point », il a déploré le comportement de certains de ses concitoyens, lors de leurs protestations. «En face, vous avez plusieurs catégories de manifestants. Vous avez des gens qui viennent manifester normalement mais il y en a qui viennent pour tuer. Il y en a qui découpent du fer 12, qui utilisent des lances pierres et mettent ce fer qui devient un projectile dirigé contre les Guinéens.»

Avant d’être ministre, Bachir Diallo affirme qu’il ne voyait comme ça le comportement de ses concitoyens lors des manifestants. Pour inverser la tendance, le patron du département de la sécurité et de la protection civile déclare : « il faut travailler à tous les niveaux. Au niveau de la Police, il faut beaucoup plus de formation de maîtrise de soi et de sang-froid. Au niveau de nos concitoyens, il faut également leur expliquer le droit de manifester.»