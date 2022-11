Le projet SOos le Baobab, Oo=Ou. Lire ‘’Sous le Baobab’’, est une initiative visant à répondre au besoin de synergie entre les différents acteurs qui œuvrent pour la croissance de l’entrepreneur guinéen et de son entreprise.

Il est présenté ce mercredi 23 novembre 2022, sous le thème ‘’Développer un écosystème entrepreneurial de qualité : Défis et enjeux’’. Cette première édition, selon les organisateurs, vise à réunir plus de 100 participants constitués des principaux acteurs : autorités officielles, bailleurs, agences et banques de développement, SAEI, organismes privés de financement, etc.

L’objectif, selon la présidente de TOogueda, au cours d’une conférence de presse à cet effet, est d’offrir un cadre de rassemblement et d’échanges aux acteurs institutionnels et partenaires au développement qui travaillent sur l’entrepreneuriat en Guinée.

«Sur deux jours, on va se rencontrer, on va parler de l’écosystème, on va parler des maux de l’écosystème, on va se faire des recommandations, et également, cela nous permet de nous découvrir, savoir qui fait quoi ? D’avoir des synergies de nos différentes actions et impacter bien l’écosystème entrepreneurial qui est la finalité de tout ça », a édifié Fanta Diaby.

Pendant deux jours, plusieurs activités seront effectuées, notamment le Masterclasses, le Networking, les tables rondes, les panels, les pitch des bailleurs, des découvertes et autres…, a ajouté madame Diaby.

L’Etat, à travers le ministère du commerce, de l’Industrie et des PME, s’engage à accompagner le projet, puisqu’il rentre dans le cadre du contenu local.

« Cela rentre en ligne avec le contenu local parce qu’il faut valoriser le potentiel de la Guinée. C’est important de pouvoir appliquer le concept contenu local dans les tous les pays parce que ça permet vraiment de pouvoir valoriser le potentiel à travers les dispositions mises en place pour le secteur privé. En même temps valoriser aussi le potentiel local. Il y a des dispositions qui ont été mises en place pour mieux encadrer le secteur privé, à travers des accompagnements et des engagements aussi », a dit Fanta Bérété, directrice nationale des PME et du contenu local.

Le projet SOos le Baoboab, se veut être un rendez-vous annuel majeur qui favorise l’émergence d’un écosystème entrepreneurial guinéen plus collaboratif et plus robuste.

Avec l’appui des partenaires comme ENABEL, APIP, et autres, l’édition 2022 permettra aux participants d’illustrer les avancées, d’identifier les maux, de situer les responsabilités mais surtout de faire des recommandations pour une meilleure structuration de l’écosystème.