Le gouvernement guinéen à travers la gouverneure de la ville de Conakry décide de monter au créneau. A chaque fin d’année, certains citoyens sont habitués à l’utilisation des jeux de pétard. Mais cette fois-ci, M’Mahawa Sylla a pris les choses au sérieux.

Dans un communiqué lu à la télévision nationale ce lundi 22 novembre 2021, la gouverneure déplore «l’utilisation abusive» des pétard dans les quartiers,« troublant ainsi la quiétude des citoyens à des heures parfois indues sans compter les menaces à la sécurité et les risques graves auxquels les utilisateurs eux-mêmes s’exposent» rassure M’Mahawa Sylla.

Face à cette situation, la Générale à la retraite a ordonné l’interdiction formelle de « l’importation, la distribution, la commercialisation et l’utilisation des jeux de pétard. A cet égard, la gouverneure de la ville de Conakry informe l’ensemble des citoyens de la ville de Conakry que pour faciliter la mise en œuvre des dispositifs de sécurité et la coordination des opérations par les services compétents en cette période de festivité de fin d’année. Il est formellement interdit l’importation, la distribution, la commercialisation et l’utilisation des jeux de pétard sur l’ensemble du territoire de Conakry. Tout contrevenant s’expose à la rigueur de la loi» a-t-elle conclu.