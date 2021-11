L’ancien président de la commission santé à l’Assemblée nationale s’est exprimé sur la mort tragique de M’Mah Sylla. Dr Ben Youssouf Keita qui se dit indigné par la façon dont la dame a perdu sa vie. Il invite la justice à se mettre déjà en branle en vue de sanctionner les coupables.

« Ce qui me touche, c’est sa façon de mourir. Les soi-disant médecins qui sont responsables de ça ont trahi leur serment. Moi je ne les appelle même pas des médecins, ce sont des criminels comme il y en a dans toutes les corporations. Franchement je suis choqué par la mort de cette dame. Peut-être que cette fois-ci les autorités ont voulu faire cette communication pour rassurer la population et pour dire que désormais rien ne sera comme avant. Sinon on n’a pas besoin de dire à quelqu’un voilà ce que tu dois faire. La justice doit bien faire son travail pour que ces criminels soient jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture », a confié Dr Ben Youssouf Keita.

Le médecin spécialiste en appelle à la prudence. Ben Youssouf Keita en appelle à la responsabilité de tout un chacun afin de prévenir dans l’avenir le phénomène de viol devenu récurrent ces derniers temps en Guinée.