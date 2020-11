Je suis mélancolique. Rester sans dénoncer ce qui se passe en Guinée est synonyme de complicité. Faire semblant qu’on ne voit pas ce que subissent les populations en Guinée aujourd’hui, observer un silence absolu c’est aussi être coupable au même titre que les commanditaires.

Ce qui se passe en Guinée se passe aux yeux de tout le monde, du monde entier même. Quand on dit qu’il y a une communauté ou ceux qui la soutiennent sont marginalisés et opprimés dans ce pays ont dit que c’est de la victimisation, mais bien au contraire.

Depuis 2006, nous ne pouvons pas compter combien de Guinéens sont tombés par balles et justice n’a jamais été faite. Le 28 septembre 2009 des personnes ont été encore massacrées au stade du même nom, des femmes violées ; toujours rien de concret, aucune lumière sur cette affaire. Et pourtant il n’y aura jamais de paix sans justice, il y a plein de famille qui n’ont toujours pas réussi à faire leur deuil. Combien n’ont même pas pu retrouver les corps de leurs parents pour les enterrer dignement ?

Quand Alpha est monté au pouvoir en 2010 bien qu’il a été élu avec une élection purement volée, le peuple s’attendait à une instauration de la démocratie, petite qu’elle soit, une union, une cohésion et une attente petite qu’elle soit de la part de Monsieur le professeur, mais malheureusement il est monté avec de la haine, des règlements de comptes, une division ethnique sans limite. Au lieu d’instaurer la démocratie, il a instauré l’anarchie l’ethno-stratégie. Il a joué toutes les cartes pour nous diviser, histoire de pouvoir mieux s’installer, s’éterniser et mourir au pouvoir en tenant des discours de haine, de divisions et de vengeance sans cesse.

Je reviens sur le vif du sujet, je voudrais dire par là que le peuple doit se réveiller aujourd’hui, pas contre une ethnie mais contre ce système qui le malmène, qui l’opprime, et qui l’utilise comme bouclier depuis maintenant une décennie.

Je me demande tout simplement quel est le crime que nous avons commis pour mériter un tel traitement. Est-ce juste à cause du pouvoir ?

Les mauvaises choses que subissent certains Guinéens dans ce pays sont énormes,

Une dictature ? Une haine ? Une anarchie ? Les mots manquent pour donner un qualificatif exact à toutes ces exactions, alors que tout ceci se passe dans une république au su et au vu de tout le monde, y compris les sages (imams et archevêques), des artistes.

L’humiliation que subit le peuple guinéen aujourd’hui est au sommet de la montagne. Le nouveau camp Boiro de Kankan est plein de jeunes, des jeunes de l’axe, injustement arrêtés et torturés, mis en prison sans aucun procès. Comment expliquez-vous que quand il y a manifestation à Dixin c’est à Ratoma on entend des cas de morts par balles ? Comment expliquez-vous que quand ça manifeste à Kankan il n’y a pas de mort mais quand Labé se manifeste il y a toute suite des blessés, des morts par balles et des arrestations ?

Des communicants du parti UFDG arrêtés et mis en prison juste parce qu’ils ont défendu le principal parti opposé au pouvoir en place, et qu’ils disent la vérité chose, qui ne plait pas au parti au pouvoir. Pourtant ils n’ont pas dit des choses que les communicants du rpg n’ont pas dit. Nous avons tous été témoin des communicants du rpg qui ont même proféré des menaces graves contre la paix dans le pays, mais ils sont libres sans aucune inquiétude.

Alors comment expliquez-vous cela et comment voulez-vous que ce pays soit tranquille pendant qu’une seule partie subisse les mêmes exactions, la même oppression et ne sont pas soumis aux mêmes lois que les autres ? Comment voulez-vous que ce pays soit en paix pendant qu’il n’y a jamais eu une justice pour tous ces jeunes sauvagement assassinés, ces bébés massacrés, ces vieux sages injustement arrêtés, battus à mort, ces femmes violées, et violentées dans leurs propre maison ?

Comment voulez-vous que les tension s’apaisent et que le peuple oublie ceci tandis que vous continuez les mêmes pratiques sans même vous gêner ?

Sachez que rien n’est éternel votre pouvoir finira et restart celui de Dieu mais en attendant j’appelle à tous les peules et à toutes les personnes physique et morale qui sont contre cette oppression qui subissent les peule en Guinée de se défendre contre cette injustice, s’indigner et de dire non à ces arrestations arbitraires, non aux tueries, non à toute forme de violences qui subissent les peules et tout autres Guinéens en Guinée, j’appelle vraiment avec fermeté à la résistance. Devant l’ennemie il faut toujours résister l.

Si Madic 100 frontière, Ismael Condé, Souleymane Condé et tant d’autres sont en prison, les communicants du rpg sont en liberté en train de proférer des injures, tenir des discours haine?

Si Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah, Etienne Soropogui, Cherif Bah, sont tous objet d’arrestation arbitraires, de règlement de compte, je me demande que font Alpha Condé, Damaro, Kassory, Bantama et tant d’autres aujourd’hui en train de parler de la République.

Dans un État de droit, toutes les personnes sont soumises aux mêmes lois, aux mêmes jugements. Quand il s’agira de condamnation, tout le monde prendra la même peine selon le délit ou le crime commis. Nul n’est au dessus de la loi. Mais en Guinée, c’est le contraire.

Quand tu es avec eux, tu as une justice à part et quand tu es opposé à eux, tu en a une autre. On appelle cela là disparité, l’iniquité.

Quand tu es avec eux, tu as une police, une gendarmerie et des militaires pour te protéger, mais quand tu n’es pas avec eux, tu as toutes ces entités qui te traquent, qui te tuent et qui veulent à tout prix te gêner la bouche, te mettre en prison, te supprimer complément.

Quand tu es avec eux, tous tes biens sont bien acquis, mais lorsque tu n’es pas avec eux, tu es un voleur, un tricheur, un bandit, une personne à traquer et tes biens doivent être confisqués.

Le combat pour lutter contre l’impunité est primordiale. Cette chasse aux sorcières doit être abolie, éradiquée, ses commanditaires doivent répondre devant les tribunaux lorsque la justice sera rétablie car pour le moment elle est partiale.

Appartenir au petit clan fermé de l’élite, c’est devoir servir à la mesure de la gloire de la fluidité dans l’existence matérielle qu’on récolte au prix de cette appartenance.

Quand on sème la misère on récolte forcément la colère.

Un jour ou l’autre le peuple se libérera et vaincra.

A bas la dictature, l’oppression, l’impunité, l’injustice……

Vive la révolution

Vive la Guinée.

Mamadou Hady Mariama Diallo, depuis le Portugal