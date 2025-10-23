La rentrée universitaire 2025-2026 s’est ouverte lundi 20 octobre sur l’ensemble du territoire national. À l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, longtemps confrontée à une surpopulation étudiante chronique, les autorités académiques se disent désormais engagées dans une dynamique de maîtrise des effectifs.

Le recteur, Professeur Daniel Lamah, affirme que la situation, souvent qualifiée de « pléthore estudiantine », est en voie de résolution grâce à des réformes structurelles engagées depuis deux ans. « Nous avons connu une forte pléthore d’étudiants les années passées. Cela a conduit à des corrections progressives depuis deux ans afin de rationaliser les effectifs. Nous sommes écoutés par les autorités compétentes et, avec les travaux d’infrastructures en cours, nous pensons que la question sera bientôt résolue. Pour le moment, nous maîtrisons les effectifs », a-t-il indiqué.

Selon le recteur, ces avancées reposent sur une meilleure coordination entre l’université et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. « L’université dispose du personnel nécessaire et bénéficie du soutien du ministre et de l’ensemble du gouvernement. Notre mission est d’accompagner les étudiants. S’il existe des difficultés liées au personnel, elles seront signalées pour ajustement », a-t-il précisé.

Pour appuyer ces efforts, le ministère a lancé un programme national de formation des formateurs, incluant 1 000 doctorants et 5 000 étudiants en master. Cette initiative, combinée aux dispositions de la nouvelle Constitution qui renforcent le rôle de l’État dans la formation supérieure, constitue selon le recteur « un appui considérable et un véritable soutien opérationnel ».

S’adressant aux étudiants, le recteur Lamah a rappelé les valeurs fondamentales du succès académique : « Courage, discipline et engagement. On ne peut pas réussir sans ces éléments. L’indiscipline éloigne de la réussite ; la facilité conduit à la paresse », a-t-il insisté.

Inscription biométrique obligatoire dès novembre

Pour sa part, Mamadi Sayon Camara, directeur du service de l’information et de la communication de l’université, a annoncé le lancement en novembre du système d’inscription biométrique, désormais indispensable à la reconnaissance officielle des étudiants. « Sans biométrie, vous ne disposez pas de numéro matricule, donc pas de bourse, pas d’assurance étudiante et aucun accès à la plateforme “Plus Doc” qui gère tous les documents administratifs », a-t-il averti.

L’Université Général Lansana Conté de Sonfonia accueille cette année plus de 9 000 étudiants, dont 3 000 nouveaux orientés dans les différents départements. Mais pour le rectorat, l’objectif est clair : faire de la maîtrise des effectifs une réalité durable afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et les conditions d’apprentissage.