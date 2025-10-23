Le Gouvernement guinéen a lancé ce mercredi 22 octobre 2025, les travaux de construction d’un pont de 70 mètres linéaires, en 2×1 voies, en remplacement du pont métallique à la rentrée de la ville de Faranah. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier Ministre, le Président du CNT, des membres du Gouvernement, de l’ambassadeur du Japon en Guinée ainsi que les autorités administratives locales.

La construction de cet ouvrage contribuera à la relance des activités économiques dans les régions et faciliter la mobilité des citoyens.

Entièrement financé par le Gouvernement Japonais, à travers la JICA, ce projet coûte 170 milliards de francs guinéens pour un délai d’exécution de 24 mois.

“Cette infrastructure majeure marquera un tournant décisif dans le développement de notre région et de toute la Guinée. Au nom des autorités régionales, préfectorales et communales et de l’ensemble des habitants de Faranah, je tiens à exprimer notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple Japonais pour leur engagement constant à nos côtés dans divers domaines, tels que les infrastructures, l’éducation, la santé et le développement rural. Je lance un appel au civisme et à la collaboration de tous les citoyens de Faranah pour soutenir les travaux, protéger le chantier et faciliter les interventions des techniciens. Ce pont est le notre, celui de nos enfants et des générations futures, sa réussite dépendra de notre engagement collectif”, invite le Gouverneur de Faranah, Boundouka Condé.

En tant que Maître d’ouvrage, le Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics a rassuré de la bonne exécution du projet.

“Ce pont est une liaison complète de la Guinée. Vous pouvez observer l’embouteillage qui est là. C’est un pont qui date de 1957, au moment où il a été construit, il répondait aux normes. Nous sommes en 2025, il ne répond plus aux normes. Voilà pourquoi sa construction est initiée. C’est un pont de 70ml en 2 x 1 voies. Les voies de passage pour les motos, vélos et piétons seront créées d’une manière d’éviter les embouteillages. Il faut retenir une chose : l’ancien pont restera à sa place, l’œuvre doit être conservée, elle représente une image du passé et cette image du passé, on doit la conserver. Elle va être entretenue. On ne va pas la démolir. Il y aura un plan d’entretien pour le nouveau pont. La durée d’exécution du nouveau pont, c’est 24 mois. Aujourd’hui, toutes les études techniques sont terminées. On n’est pas là pour juste la pose de la première pierre, mais pour démarrer les travaux. Cette construction respectera les normes requises et répondra aux besoins réels de la population de Faranah”, rassure Laye Sékou CAMARA.

Pour le Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, le financement de ce projet par le Japon symbolise une coopération bénéfique entre les deux pays.

“Le pont de Faranah s’inscrit pleinement dans le pilier trois du programme de développement socio-économique durable et responsable SIMANDOU 2040, consacré aux infrastructures, à la Technologie et aux Transports. Il vise à désenclaver nos régions, stimuler le commerce intérieur et régional et renforcer la cohésion nationale à travers un réseau routier moderne et résilient. En reconstruisant ce pont, nous construisons plus qu’une infrastructure. Nous préparons un lien vital vers l’économie, nous ouvrons de nouveaux horizons pour les producteurs, pour les commerçants, les étudiants et pour les familles de cette région et de toute la Guinée. Ce chantier est un symbole de renaissance, c’est un symbole qui témoigne du partenariat efficace entre la Guinée et ses amis, mais aussi une victoire du programme et de la planification, piliers de la gouvernance actuelle. C’est un symbole de connexion, un trait d’union entre les populations, un levier de développement et une passerelle vers l’avenir”, déclare Ismaël Nabé.

Pour sa part, l’Ambassadeur du Japon en Guinée, son pays reste attaché à la qualité de ses investissements dans ses pays amis.

“La construction d’infrastructures de haute qualité est l’un des trois piliers de notre coopération et ce projet en est une illustration. Le G20 a établi comme l’un des principes des investissements dans les infrastructures de qualité, la maximisation del ’impact sur la croissance et le développement durable”, a laissé entendre KATO Ryuichi.

La cérémonie a été présidée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui a salué des efforts collectifs des autorités guinéennes pour améliorer le bien-être des populations. “Faranah est en train de renaître, et cela grâce à la vision du Président de la République. Aujourd’hui, le pont sur le Niger qui va relier les deux rives de la ville est une œuvre de la coopération japonaise. Lorsqu’on voit le pont de fer construit en 1957, il ne répond plus aux besoins de développement de la ville ni à ceux de l’économie guinéenne”, a lancé Amadou Oury Bah.